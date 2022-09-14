Москва, , 19:09 — REGNUM Графические работы Сальвадора Дали с автографом художника выставят на торги аукционного дома Клуба коллекционеров графики. Об этом пишет издание «Газета.ru» со ссылкой на пресс-службу аукциона.

Сальвадор Дали Allan warren

На торги будут выставлены изображения «Две толпы похотливых» и «В тёмном лимбо», которые Дали создал в 1965 году для юбилейного издания «Божественной комедии» Данте Алигьери. Особенностью работ является тот факт, что Дали настоял на уничтожении всех ксилографических досок после публикации произведения, вследствие чего выпуск новых листов с тех пор технически невозможен.

Напомним, торги аукционного дома Клуба коллекционеров графики пройдут 26 сентября 2022 года в историческом особняке Вишневских в Москве. Оригинальность представленных на аукционе работ будет подтверждена сертификатом подлинности.

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