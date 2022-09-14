Вашингтон, 14 сентября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 14 сентября провел телефонный разговор с королем Карлом III, во время которого он выразил свои соболезнования в связи с кончиной королевы Елизаветы II, сообщается на сайте Белого дома.

Whitehouse.gov Джо Байден

Отмечается, что Байден «с нежностью вспоминал доброту и гостеприимство королевы, в том числе, когда она принимала его и первую леди в Виндзорском замке в июне прошлого года».

Помимо этого президент также передал от лица американского народа восхищение королевой, которая, по его словам, усилила дружбу между Соединенными Штатами и Великобританией. В завершение беседы глава Белого дома выразил желание поддерживать тесные отношения с королем.