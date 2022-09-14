Кривой Рог, Украина, 14 сентября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Ракетным ударом ВКС России поражена дамба на Карачуновском водохранилище, сообщает 14 сентября агентство ANNA News.

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На данный момент известно о серьёзных повреждениях этого гидротехнического сооружения и резком подъёме уровня воды в реке Ингулец.

Кроме того, в соцсетях Кривого Рога местные жители сообщают об отключении водоснабжения в городе и о скупке в магазинах питьевой воды.

По утверждению киевского режима, удар наносили стратегические бомбардировщики Ту-95МС ракетами Х-101.