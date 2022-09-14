Москва, , 19:07 — REGNUM Российские войска продолжают свою наступление на участке фронта в районе города Артемовск в Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Операция Z Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«У нас сейчас там, где сохранилась возможность двигаться вперёд — это направление Артёмовска, мы продолжаем двигаться вперед», — сказал Ходаковский.

По словам комбата, каждый участок фронта живет своей жизнью и где-то союзные воска отступают, а где-то наоборот идут в успешное наступление.