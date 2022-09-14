Чебоксары, 14 сентября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В Чувашии завершено расследование и готовится к передаче в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в причинении тяжкого вреда младенцу: у ребёнка после удара по голове диагностирован перелом свода черепа. Причиной рукоприкладства стал плач ребёнка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры и следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Перед судом предстанет 46-летний житель Ядрина. По данным управления, 5 марта 2022 года около 04:00, недовольный плачем семимесячного сына своей гостьи, он ударил ребёнка по голове, причинив тяжкий вред здоровью младенца.

«Из-за плача ребёнка он стал «выкручивать» ему ухо, а затем, высказывая слова недовольства, ладонью ударил его по голове», — говорят в надзорном ведомстве, отмечая, что у младенца диагностирован ушиб головного мозга с переломом свода черепа.

Правоохранители считают, что обвиняемый совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В прокуратуре добавляют, что фигурант уголовного дела вину в инкриминируемом преступлении не признал. Его взяли под стражу и обвинили в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица»). Материалы дела будут переданы в Ядринский районный суд.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело по факту надругательства над 14-летней девочкой. Школьницу удалось спасти от насилия: свидетелям преступления стал проезжавшие мимо супруги Григорьевых, которые вмешались в ситуацию и вызвали правоохранителей.

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