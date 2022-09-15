Минск, , 00:59 — REGNUM Ликвидация Витебского общественного объединения «Русская община» может быть случайным инцидентом, а может — сигналом о существенных изменениях в гуманитарной политике Белоруссии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября высказал публицист Константин Двинский.

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Очевидно, что «Русская община», состоящая преимущественно из православных активистов, ничем не угрожала белорусской власти. Поэтому её ликвидация может носить исключительно демонстративный характер. Дескать, никаких русских общин в Белоруссии быть не должно. Однако всё может быть гораздо банальнее — витебские общественники не представили вовремя необходимый отчёт, и неумолимые жернова бюрократической системы перемололи их без какой-либо политической подоплёки. Так или иначе, пока рано делать выводы. Если за ликвидацией «Русской общины» последуют другие репрессивные меры в отношении русских организаций — тогда только можно будет говорить о переходе к антироссийской политике в Белоруссии». Константин Двинский

Публицист скептически относится к версии «антирусского разворота» президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Некоторые мои знакомые поспешили связать ликвидацию витебской организации с локальными неудачами в ходе спецоперации [в б. УССР]. Но, во-первых, решение суда, о котором стало известно только сейчас, было принято ещё в начале августа. А во-вторых, я уверен, что руководство Белоруссии прекрасно понимает, что оно находится с Россией в одной лодке и выйти из неё, не утонув, нет никакой возможности», — заявил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, Витебский областной суд 3 августа ликвидировал Витебское общественное объединение «Русская община».