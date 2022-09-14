Минск, 15 сентября, 2022, 00:59 — ИА Регнум. Ликвидация Витебского общественного объединения «Русская община» может быть случайным инцидентом, а может — сигналом о существенных изменениях в гуманитарной политике Белоруссии. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября высказал публицист Константин Двинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Константин Двинский «Очевидно, что «Русская община», состоящая преимущественно из православных активистов, ничем не угрожала белорусской власти. Поэтому её ликвидация может носить исключительно демонстративный характер. Дескать, никаких русских общин в Белоруссии быть не должно. Однако всё может быть гораздо банальнее: витебские общественники не представили вовремя необходимый отчёт, и неумолимые жернова бюрократической системы перемололи их без какой-либо политической подоплёки. Так или иначе, пока рано делать выводы. Если за ликвидацией «Русской общины» последуют другие репрессивные меры в отношении русских организаций — тогда только можно будет говорить о переходе к антироссийской политике в Белоруссии».

Публицист скептически относится к версии «антирусского разворота» президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Некоторые мои знакомые поспешили связать ликвидацию витебской организации с локальными неудачами в ходе спецоперации [в б. УССР]. Но, во-первых, решение суда, о котором стало известно только сейчас, было принято ещё в начале августа. А во-вторых, я уверен, что руководство Белоруссии прекрасно понимает, что оно находится с Россией в одной лодке и выйти из неё, не утонув, нет никакой возможности», — заявил Двинский.

Как сообщало ИА REGNUM, Витебский областной суд 3 августа ликвидировал Витебское общественное объединение «Русская община».