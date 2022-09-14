Лондон, 14 сентября, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Певица Мелани Чисхолм (Melanie C) призналась, что подверглась сексуальному насилию в ночь перед первым концертом группы Spice Girls. Об этом 14 сентября пишет The Sun.

Скриншот видео на YouTube Spice Girls

По словам Чисхолм, инцидент произошёл в Турции в 1997 году — мужчина, который должен был сделать артистке массаж в отеле, изнасиловал её. «Я чувствовала себя оскорблённой, я чувствовала себя очень уязвимой и смущённой, а затем я почувствовала себя неуверенной. Я хочу говорить об этом, потому что это оказало влияние на меня», — объяснила певица.

ИА REGNUM напоминает, что Мелани Чисхолм известна как участница британской девичьей группы Spice Girls. Она выступала под псевдонимом Sporty Spice, а также Mel C и Melanie C.