Дублин, , 18:55 — REGNUM Кинокомпания RLJE Films приобрела права на триллер «Ноцебо» режиссёра Лоркана Финнегана, раскрыв дату выхода проекта. Об этом пишет издание Variety.

Ева Грин в роли загадочной женщины L Цитата из х/ф «Основано на реальных событиях». Реж. Роман Полански. 2017. Франция, Бельгия

Так, картина выйдет в США 4 ноября 2022 года. Отмечается, что цифровой релиз триллера состоится на несколько недель позже — 22 ноября 2022 года.

Напомним, в центре сюжета «Ноцебо» окажется женщина-модельер, страдающая от неизвестной болезни, которую не могут объяснить врачи. На помощь героине приходит филиппинская няня, которая вылечивает её, параллельно раскрывая страшную тайну заболевания. Главные роли в картине исполнят Ева Грин и Марк Стронг.

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