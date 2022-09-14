Варшава, 14 сентября 2022, 19:08 — REGNUM Ноту с требованием отдать Варшаве «произведения искусства, вывезенные с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны», направили польские власти в Москву.

Освобождение Польши. 1945
Освобождение Польши. 1945

Заявление на эту тему сделал 14 сентября заместитель польского министра иностранных дел Пётр Вавжик, уточнив, что документ передан российскому посольству два дня назад — 12 сентября.

Со своей стороны польский министр культуры Пётр Глиньский сказал, что эти «объекты» в Польше «потеряли», а затем «обнаружили в собрании музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина».

Из его речи следует, что Москва неверно ссылается на то, что вывезла ценности, принадлежавшие Третьему рейху. Эти произведения искусства, заявляет Глиньский «из польских коллекций, принадлежавшие польскому государству или частным коллекциям на территории польского государства», потому их нельзя называть «немецкой собственностью».

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