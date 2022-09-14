Варшава, , 19:08 — REGNUM Ноту с требованием отдать Варшаве «произведения искусства, вывезенные с территории Польши в СССР в результате Второй мировой войны», направили польские власти в Москву.

Освобождение Польши. 1945

Заявление на эту тему сделал 14 сентября заместитель польского министра иностранных дел Пётр Вавжик, уточнив, что документ передан российскому посольству два дня назад — 12 сентября.

Со своей стороны польский министр культуры Пётр Глиньский сказал, что эти «объекты» в Польше «потеряли», а затем «обнаружили в собрании музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина».

Из его речи следует, что Москва неверно ссылается на то, что вывезла ценности, принадлежавшие Третьему рейху. Эти произведения искусства, заявляет Глиньский – «из польских коллекций, принадлежавшие польскому государству или частным коллекциям на территории польского государства», потому их нельзя называть «немецкой собственностью».

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