Москва, , 18:54 — REGNUM Объем субсидий, выделенных российским авиакомпаниям на осуществление перевозок по внутренним авиалиниям, снижен со 100 млрд до 96,998 млрд рублей. Об этом сообщает 14 сентября пресс-служба Росавиации.

В самолёте

«В связи с экономией средств перераспределены средства, предоставленные авиакомпаниям в рамках государственной поддержки их операционной деятельности на осуществление перевозок по внутренним авиалиниям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что общая экономия средств федерального бюджета после подведения промежуточных результатов составляет три миллиарда рублей.

В пресс-службе добавили, что изменения в ранее принятое Росавиацией решение внесены с учётом заявок авиакомпаний. Средства будут перераспределены между 12 авиакомпаниями, которые на сегодняшний день превысили ранее заявленный план. Отбор авиаперевозчиков запланирован на конец сентября.