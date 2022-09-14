Москва, , 18:52 — REGNUM России удалось стабилизировать положение на фронтах специальной военной операции. Об этом 14 сентября заявил командир донбасского батальона «Восток» Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Положение стабилизируется. Это главный успех. Какое-то время противник владел инициативой. Но сейчас линия фронта у нас стабилизируется», — сказал Ходаковский.

По его словам, союзные войска России, ДНР и ЛНР на данном этапе переходят к фазе накопления ресурсов для решения задач, которые были поставлены в рамках спецоперации.

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