Осло, , 18:54 — REGNUM За 20 лет ведения мониторинга этим летом в Норвегии родилось в общей сложности 72 новых помета песцов, где зарегистрировано 334 детёныша. Об этом со ссылкой на Норвежское агентство по охране окружающей среды сообщает информационное агентство Norway Today.

Любопытный песец пытается укусить слайдер и утащить вещи Николай Гернет © ИА REGNUM

После сбора и анализа данных окончательные цифры будут опубликованы к декабрю. Тем не менее в 2022 году уже был побит рекорд 2018 года, когда было зарегистрировано 58 помётов.

Кроме того, в Швеции было зарегистрировано 88 помётов и один в Финляндии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) обеспокоился инцидентами с дикими животными в посёлке, где был ранен и парализован белый медведь, которого пытаются спасти в Московском зоопарке. Посёлку Диксон необходима система для предотвращения конфликтов с белыми медведями.

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