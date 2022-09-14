В Норвегии зарегистрировано рекордное количество помётов песцов
Осло, 14 сентября, 2022, 18:54 — ИА Регнум. За 20 лет ведения мониторинга этим летом в Норвегии родилось в общей сложности 72 новых помета песцов, где зарегистрировано 334 детёныша. Об этом со ссылкой на Норвежское агентство по охране окружающей среды сообщает информационное агентство Norway Today.
После сбора и анализа данных окончательные цифры будут опубликованы к декабрю. Тем не менее в 2022 году уже был побит рекорд 2018 года, когда было зарегистрировано 58 помётов.
Кроме того, в Швеции было зарегистрировано 88 помётов и один в Финляндии.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Всемирный фонд дикой природы (WWF) обеспокоился инцидентами с дикими животными в посёлке, где был ранен и парализован белый медведь, которого пытаются спасти в Московском зоопарке. Посёлку Диксон необходима система для предотвращения конфликтов с белыми медведями.
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