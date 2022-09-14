Тамбов, , 18:44 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2022 года Тамбовская область возглавила рейтинг регионов по исполнению федерального финансирования национального проекта «Здравоохранение». Об этом стало известно на совещании под председательством министра здравоохранения России Михаила Мурашко, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении информационной политики.

Тамбовская область https://www.tambov.gov.ru/

Тамбовская область использовала 95,3% средств, выделенных в 2022 году на реализацию национального проекта «Здравоохранение». Всего в 2022 году объем финансирования нацпроекта на Тамбовщине составил 3,8 млрд рублей.

«Реформа здравоохранения — одна из первоочередных задач для органов власти, — отмечает руководитель Тамбовской области Максим Егоров. — Поэтому так важно было обеспечить финансированием все запланированные в данной сфере проекты. В срок были заключены контракты на покупку медицинского оборудования, проведение ремонтно-строительных работ».

Под контролем врио губернатора проходит модернизация первичного медицинского звена. По данному показателю Тамбовская область вошла в пятерку регионов-лидеров, что также было отмечено на совещании. В 2022 году были отремонтированы семь поликлиник в Тамбове и районных центрах. Ведется строительство современного врачебного участка в Тулиновке Тамбовского района, поликлиники на севере областной столицы.

По итогам встреч с жителями области Максим Егоров принял решение о строительстве нового здания центральной больницы в Кирсанове и поручил как можно раньше провести ремонт здания ЦРБ в Знаменке, который был запланирован только через два года.

В лидерах регион и по реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который входит в нацпроект. В этом году на Тамбовщину поступило 75 новых санитарных автомобилей: транспорт направлен в городские, сельские больницы, службы скорой помощи.

Максим Егоров ставит задачу по повышению качества медицинской помощи, и в этом году профильные центры получили новое оборудование для диагностики и реабилитации пациентов. Так, для сосудистых центров регион закупил 180 единиц техники, в том числе высокотехнологичный аппарат для исследования сосудов ангиограф. Областной онкологический диспансер ожидает поставку линейного ускорителя и компьютерного томографа. К слову, по реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Тамбовская область также в пятерке лидеров.

Максим Егоров подчеркивает, что делается всё необходимое, чтобы жители области получали современную и своевременную помощь в любой точке региона.

«Развитие системы здравоохранения — один из приоритетов работы моей команды. Жители области должны получать качественную медицинскую помощь в любом населенном пункте. Делаем все необходимое, чтобы уровень оказания медицинской помощи в Тамбовской области соответствовал самым высоким требованиям», — отмечает руководитель региона.