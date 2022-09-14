Москва, 14 сентября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России вполне управляемая и в целом страна уходит от очередной волны коронавирусной инфекции, которая пришлась на август. Об этом она заявила сегодня, 14 сентября, на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

«Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая, мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на начало августа», — заявила Попова.

Она пояснила, что, как и предполагали специалисты Роспотребнадзора, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель. Уходящая волна была достаточно нетяжелой, так как это уже другой штамм коронавируса.

При этом Попова отметила, что этот вариант вируса очень контагиозный, однако тяжесть ковида-19 с этим штаммом не такая, как это наблюдалось ранее. К примеру, больше нет потери обоняния, сократились случаи первичной пневмонии, нет тяжелых больных в реанимации и отделениях интенсивной терапии.