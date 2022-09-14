Грозный, , 18:42 — REGNUM Сын руководителя Чечни Рамзана Кадырова — Ахмед — встал во главе всех детских и молодежных организаций республики. Несмотря на свой возраст, ему всего 16 лет, он взял на себя ответственность и возглавил молодежное движение.

Чечня Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Его назначение одобрил министр просвещения России Сергей Кравцов. На встрече, состоявшейся в Москве, он отметил, что отец Ахмеда Кадырова — Рамзан Кадыров уделяет огромное внимание системе образования и воспитанию молодежи. При его поддержке детские и молодежные организации в республике будут успешно развиваться в нужном направлении.

Делегация в составе советника президента России Абубакара Эдельгириева, вице-премьера правительства Чечни Абдулкерима Эдилова и внука первого президента республики Ахмеда Кадырова прибыла в министерство просвещения России с предложением своего видения развития молодежного движения, сообщила ЧГТРК «Грозный».

«Мы поддерживаем кандидатуру Ахмета Рамзановича, если такое решение будет принято главой, мы окажем всяческую поддержку», — заявил Сергей Кравцов.

Движение будут курировать Минпросвещения РФ и Агентство по делам молодежи РФ.