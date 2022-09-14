Коломна, Московская область, 14 сентября, 2022, 18:53 — ИА Регнум. На территории производственно-портового комплекса АО «Порт Коломна» состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию сухогруза «Инженер Шуткова» проекта 110ПК. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщает пресс-служба АО «Порт Коломна».

Kolomnagrad.ru Порт Коломна

Торжественное мероприятие открыл генеральный директор АО «Порт Коломна» Владимир Алексеев. Он отметил, что строительство судна «Инженер Шуткова» стало большим достижением производственно-портового комплекса. Кроме того, Алексеев выразил надежду, что данное судно положит начало серии аналогичных сухогрузных судов, поскольку в России наблюдается недостаток флота.

Судно получило имя Елены Шутковой, которая работала в АО «Порт Коломна» в период с 2008 по 2018 год заместителем главного инженера по судостроению.

Как сообщало ИА REGNUM, на новом железнодорожно-автомобильном пароме «Александр Деев» 6 сентября состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага России. В мероприятии по видеосвязи принял участие президент РоссииВладимир Путин. Церемония прошла в рамках Восточного экономического форума.

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