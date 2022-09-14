Анкара, , 18:48 — REGNUM В нарушении договорённостей с Азербайджаном обвинил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган власти Армении, выступая 14 сентября в Анкаре, сообщает Anadolu.

Реджеп Тайип Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Армения не выполняет условия договорённостей и демонстрирует агрессивную позицию, — сказал Эрдоган. — Безусловно, последствия подобного курса для армянской стороны неизбежны».

Так он прокомментировал обострение армяно-азербайджанского конфликта, добавив, что Армении пора «свернуть с этого ошибочного пути» и что Анкара будет и впредь «поддерживать азербайджанских братьев».

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