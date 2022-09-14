Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Белый дом выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность нового посла США в России, сообщает 14 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепе.

Линн Трейси U.S. Department of State

Отмечено, что сейчас Вашингтон ждёт ответа Москвы по этому вопросу.

«Администрация Джо Байдена надеется назначить ее на место Джона Салливана, который покинул этот пост в начале текущего месяца. Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от согласия России принять ее в качестве посла в период острой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — цитирует телеканал слова источника.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, ранее Линн Трейси занимала должность посла США в Армении.

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