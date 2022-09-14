Вашингтон, 14 сентября 2022, 18:47 — REGNUM Белый дом выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность нового посла США в России, сообщает 14 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепе.

Линн Трейси
Линн Трейси
U.S. Department of State

Отмечено, что сейчас Вашингтон ждёт ответа Москвы по этому вопросу.

«Администрация Джо Байдена надеется назначить ее на место Джона Салливана, который покинул этот пост в начале текущего месяца. Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от согласия России принять ее в качестве посла в период острой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — цитирует телеканал слова источника.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

Напомним, ранее Линн Трейси занимала должность посла США в Армении.

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