Вашингтон, 14 сентября 2022, 18:47 — REGNUM Белый дом выдвинул кандидатуру Линн Трейси на должность нового посла США в России, сообщает 14 сентября телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепе.
Отмечено, что сейчас Вашингтон ждёт ответа Москвы по этому вопросу.
«Администрация Джо Байдена надеется назначить ее на место Джона Салливана, который покинул этот пост в начале текущего месяца. Сроки ее прибытия и официального назначения будут зависеть от согласия России принять ее в качестве посла в период острой напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой», — цитирует телеканал слова источника.
Официальной информации по этому поводу пока нет.
Напомним, ранее Линн Трейси занимала должность посла США в Армении.
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