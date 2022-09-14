Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Шон Леви, продюсер сериала «Очень странные дела», прокомментировал возможность появления Эдди Мэнсона в пятом сезоне проекта. Об этом пишет портал Screen Rant.

Джозеф Куинн в образе Эдди Мэнсона Цитата из т/с «Очень странные дела»

«О боже, многие, очень многие люди не могут даже представить себе пятый сезон без какого-либо повода для присутствия Эдди. Это крайне маловероятно. Крайне маловероятно. Но мы услышали тебя, мир. Мы знаем, что ты сходишь с ума по Эдди. Мы тоже», — заявил Леви. Он также отметил, что не ожидал, что четвёртый сезон шоу станет популярнее предыдущих.

Напомним, в «Очень странных делах» роль Эдди Мэнсона исполнил Джозеф Куинн. Персонаж стал одним из главных героев в четвёртом сезоне сериала.

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