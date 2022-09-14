Екатериновский район, Саратовская область, , 19:03 — REGNUM В отношении руководителя одного из учреждений министерства труда и социального развития Саратовской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств, совершенное с использованием служебного положения»). Об этом 14 сентября сообщает следственное управление СКР по региону.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, подозреваемая в поселке городского типа Екатериновка Екатериновского района указала своим пятерым подчиненным передать ей деньги, излишне перечисленные им в качестве премий на основании приказов, которые она сама вынесла. С мая по октябрь 2021 года сотрудники передали руководителю часть излишне перечисленных им премий на банковские карты в размере 66 655 рублей. Деньги злоумышленница потратила на свое усмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудница одного из отделения связи Озинского района Саратовской области подозревается в присвоении принадлежащих организации почти 318 тыс. рублей.

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