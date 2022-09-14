14 сентября 2022 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 20:12 — REGNUM Надо разрушить элемент недоверия российских граждан к финансовой системе, сказал первый зампредседателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в беседе с «СенатИнформ», комментируя, как пишет «Парламентская газета», поручение Михаила Мишустина, касающееся необходимости стимулирования долгосрочных сбережений граждан. Внести предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений граждан премьер-министр России поручил Минфину и Минэкономразвития при участии Банка России до 31 марта следующего года.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

Назвав данную инициативу своевременной, сенатор Рябухин отметил также, что десятки триллионов сбережений хранятся «под подушками», не только не работая на экономику, но и обесцениваясь. Нужно, по его словам, предложить гражданам такой пакет гарантий по вкладам, который сформировал бы доверие россиян к финансовой системе. Между тем не только доверие к финансовой системе как таковое подталкивает российских граждан к откладыванию средств в личные копилочки. Сама финансовая система пока не имеет широкого инструментария для долгосрочных сбережений, который отвечал бы потребностям граждан с точки зрения доходности и сохранности средств, в том числе защиты от того же обесценивания.

Собственно, такой вывод приводится в докладе «Финансовый рынок: новые задачи в современных условиях», который Центробанк ранее представлял для общественных обсуждений. Доклад, как сообщал на днях регулятор, уже получил отклики от более 60 организаций и объединений научного и экспертного сообщества, деловых кругов и других заинтересованных сторон, а также в целом был поддержан ими. Итоги этого обсуждения будут учитываться при подготовке стратегического документа — Основных направлений развития финансового рынка России на предстоящие три года, первый проект которого регулятор представит уже этой осенью.

Первый зампредседателя комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин Совет Федерации

Из доклада регулятора следует, что не пользуются популярностью и продукты добровольных пенсионных сбережений. Причем этот фактор может быть связан как с ёще не сформировавшимся доверием к системе негосударственного пенсионного обеспечения (НПО), так и с невысокой доходностью вложений. Средняя доходность многих некоммерческих пенсионных фондов (НПФ) либо сопоставима, либо ниже доходности ОФЗ на среднесрочном и долгосрочном горизонте. Кроме того, с одной стороны, установленные требования к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ ограничивают риски клиентов, но, с другой — могут одновременно снижать инвестиционный потенциал самих НПФ, ограничивая инвестиции в активы с повышенным риском, способные принести более значимую прибыль. Причем более короткие инвестиции (брокерские счета, индивидуальное доверительное управление) льготируются государством в большем объеме, чем более длинные инвестиции (НПО, пенсионное страхование).

Обозначив эти проблемы, регулятор обозначает и свое видение их решения, ставя несколько задач. В первую очередь, по мнению авторов доклада, нужно создать систему, которая бы по примеру страхования вкладов распространялась бы и на некоммерческое пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Предполагается, что такая система гарантирования могла бы развернуться на базе существующего АСВ (Агентства по страхованию вкладов), что, как указывают авторы доклада, «позволит обеспечить государственной гарантией пенсионные сбережения граждан (в размере до 1,4 млн рублей) и назначенные негосударственные пенсии (в размере до двух социальных пенсий).

Стимулировать граждан к формированию добровольных пенсионных сбережений предлагается с помощью в том числе софинансирования таковых со стороны государства и предоставления дополнительной возможности распоряжаться своими пенсионными накоплениями. К слову, глава Российского государства Владимир Путин еще по итогам инвестфорума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» поручал правительству и Центробанку до 15 июля 2022 года создать механизмы стимулирования и поощрения долгосрочных накоплений российских граждан. В частности, защитить номинальную стоимость вложений россиян в негосударственные пенсионные фонды по аналогии с системой страхования банковских вкладов, а также определить параметры софинансирования долгосрочных накоплений из средств федерального бюджета.

Владимир Путин с президентом – председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным в ходе пленарной сессии инвестиционного форума «Россия зовёт!» (в режиме видеоконференции). 30.11.2021 г. Официальное интернет-представительство президента России

Отметим также, что регулятор финансового рынка намерен пересмотреть требования к составу и структуре инвестиционных портфелей НПФ, чтобы расширить их возможности по инвестированию и в то же время сохранности пенсионных средств. Предполагается пересмотреть и настройки системы вознаграждения самих некоммерческих пенсионных фондов, чтобы дополнительно стимулировать их к увеличению доходов своих клиентов. Кроме того, Банк Росси полагает, что в будущем основой для формирования пенсионных сбережений могут стать корпоративные системы добровольных пенсионных накоплений. Пока же короткой строкой отмечается, что для создания таких систем требуется поддержка.

И наконец, регулятор предлагает создать единый механизм налоговых льгот для долгосрочных инвестиций (в том числе долгосрочные банковские вклады) и поработать над созданием финансовых продуктов, дополняющих продукты НПФ, — это могут быть специальные длинные ОФЗ с доходностью, привязанной к инфляции, специальные ПИФ, безотзывные сберегательные/депозитные сертификаты и специальные долгосрочные банковские вклады — они же могут быть источником долгосрочных пассивов банков. Иными словами, регулятор заинтересован в первую очередь в балансе между устойчивостью финансовой системы и стимулированием долгосрочных вложений. Понятно, что от первого фактора зависит и доверие к системе. Тем временем Минфин уже обсуждает сроки действия налоговых льгот для инвестиционных инструментов, в частности для индивидуального инвестиционного счета (ИИС) нового типа (ранее — ИИС-3) — этот продукт будет рассчитан на пятилетний срок, который позднее с целью поддержки долгосрочных сбережений может быть увеличен до десяти лет. При этом лимит инвестиций, с которых будет возможно получить налоговый вычет в рамках ИИС нового типа, обсуждается в прежних значениях — не более 400 тысяч рублей, но лимит инвестиций по ИИC второго типа планируется увеличить с 1 млн до 3 млн рублей.