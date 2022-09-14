Ереван, 14 сентября 2022, 18:36 — REGNUM Помощи просят у Организации Договора о коллективной безопасности власти Армении в связи с обострением отношений с Азербайджаном, заявил 14 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян в парламенте.
Докладывая о заседании ОБКБ, которое по запросу Еревана состоялось накануне, 13 сентября, Пашинян сказал, что нужно «добиться того, чтобы агрессор (Азербайджан — прим. ИА REGNUM) ушёл с территорий Армении».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам онлайн-заседания ОДКБ решено направить на границу двух республик Закавказья представителей организации во главе с её генсеком Станиславом Засем.
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