Ереван, 14 сентября, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Помощи просят у Организации Договора о коллективной безопасности власти Армении в связи с обострением отношений с Азербайджаном, заявил 14 сентября премьер-министр республики Никол Пашинян в парламенте.

youtube.com/azatutyun Никол Пашинян

Никол Пашинян «Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье, попросила в том числе и военную помощь для восстановления территориальной целостности страны».

Докладывая о заседании ОДКБ, которое по запросу Еревана состоялось накануне, 13 сентября, Пашинян сказал, что нужно «добиться того, чтобы агрессор (Азербайджан — прим. ИА REGNUM) ушёл с территорий Армении».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам онлайн-заседания ОДКБ решено направить на границу двух республик Закавказья представителей организации во главе с её генсеком Станиславом Засем.