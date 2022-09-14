Тюмень, , 18:34 — REGNUM В Тюменской области администрация Калининского сельского поселения заплатит школьнику 800 тыс. рублей за травму на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Качели

Установлено, что летом 2020 года с качелей, установленных на игровой площадке в деревне Борки Калининского округа, упал 12-летний школьник. Ребёнок получил закрытый перелом шейки бедренной кости, ему установили инвалидность.

Падение мальчика произошло из-за поврежденного крепления качелей. Кроме того, проверка установила, что детская площадка была бесхозной и сельская администрация не следила за её состояниям.

Суд удовлетворил требование прокуратуры к администрации сельского поселения выплатить школьнику в счёт компенсации морального вреда 800 тыс. рублей.

Ранее Викуловский райсуд Тюменской области приговорил бывшую главу Калининского сельского поселения, из-за халатности которой ребёнок получил серьёзные травмы из-за неисправной качели, к одному году и шести месяцам лишения свободы условно.