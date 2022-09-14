Троицк, Челябинская область, 14 сентября, 2022, 18:21 — ИА Регнум. В Челябинской области утвердили результаты довыборов в региональное Заксобрание. Об этом сообщает облизбирком.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

По Троицкому одномандатному избирательному округу № 25 победу одержала Светлана Черепухина. Она была выдвинута «Единой Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, довыборы проводились 9–11 сентября. Черепухина будет в нынешнем составе Заксобрания до 2025 года, когда должны пройти очередные выборы регионального законодательного органа.