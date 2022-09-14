Париж, 14 сентября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Государственные меры компенсации расходов на газоснабжение и электроэнергию обойдутся бюджету Франции в €16 млрд, заявил 14 сентября на пресс-конференции в Париже французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

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По его словам, из этого объёма €11 млрд надо израсходовать на компенсацию выросших тарифов на газ, а €5 млрд понадобится на возмещение тарифов за электроснабжение.

Ранее глава правительства Франции Элизабет Борн сообщила о единовременных компенсациях от €100 до €200 на отопление и свет для 12 млн нуждающихся семей, что составляет порядка 40% домохозяйств страны.