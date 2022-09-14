Москва, 14 сентября, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Экспретно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала верными все решения арбитра Сергея Иванова в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 ЦСКА — «Краснодар». Об этом 14 сентября сообщает издание Sport24.

ФК «Краснодар»

В матче ЦСКА — «Краснодар» проходил 10 сентября в матче Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Тот матч завершился победой «красно-синих» со счетом 4:1, а ворота «быков» главный арбитр матча Сергей Иванов назначил три одиннадцатиметровых удара.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг заявил, что «быки» будут настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров матча ЦСКА — «Краснодар».