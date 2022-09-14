Кострома, 14 сентября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Костромичи пожаловались на холод и отсутствие горячей воды в детском саду №59, расположенном в микрорайоне Давыдовский-1. Об этом они написали в социальных сетях:

http://www.eduportal44.ru Детский сад № 59 в Костроме

«С июня в детском саду нет горячей воды, отопления тоже нет. Сделайте хоть что-нибудь, в группах очень холодно!» — сообщила в социальных сетях мать одного из воспитанников детского учреждения, пожелавшая остаться анонимом.

«Дети спят в носках. Воспитатели ходят в нескольких кофтах», — согласилась с ней костромичка Елена Кулакова.

«Подтверждаю. В группах очень холодно! Хватит издеваться над людьми», — написала Дарья Страдомская.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в детском саду, горячее водоснабжение в учреждении отсутствует уже 2,5 месяца — с 2 июня. Дело в том, что ТГК-2 проводит работы на сети, от которой питаются ещё два детских сада №52 и 55 и несколько многоквартирных домов.

«Мы звонили и били в колокола, потому что работать таким образом невозможно. Ладно июль и август были жаркими, но сейчас уже наступили холода. Утром температура в группах и раздевалках колеблется от 15 до 18 градусов тепла, днём с помощью обогревателей удаётся поднять до 22, но не больше. Если так дальше будет продолжаться, дети начнут массово болеть», — рассказали руководители детского учреждения.

Администрация Костромы ответила горожанам в социальных сетях, что завершить ремонт тепловой сети планируется 20 сентября. О том, почему работы на коммуникациях ведутся так долго и грозят ли ТГК-2 за это штрафные санкции, чиновники не пояснили. ИА REGNUM запросило в мэрии дополнительную информацию по этому вопросу и будет следить за ситуацией.