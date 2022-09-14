В детских садах Костромы больше двух месяцев нет горячей воды
Кострома, 14 сентября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Костромичи пожаловались на холод и отсутствие горячей воды в детском саду №59, расположенном в микрорайоне Давыдовский-1. Об этом они написали в социальных сетях:
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в детском саду, горячее водоснабжение в учреждении отсутствует уже 2,5 месяца — с 2 июня. Дело в том, что ТГК-2 проводит работы на сети, от которой питаются ещё два детских сада №52 и 55 и несколько многоквартирных домов.
Администрация Костромы ответила горожанам в социальных сетях, что завершить ремонт тепловой сети планируется 20 сентября. О том, почему работы на коммуникациях ведутся так долго и грозят ли ТГК-2 за это штрафные санкции, чиновники не пояснили. ИА REGNUM запросило в мэрии дополнительную информацию по этому вопросу и будет следить за ситуацией.
Справка: отопительный сезон в социальных учреждениях Костромы начался 7 сентября, подключать к теплу жилой фонд планируется 19 сентября.