Грозный, 14 сентября 2022, 18:15 — REGNUM Поддерживать ВС России, а не критиковать их действия в ходе спецоперации призвал 14 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Отметив, что он бы сам лично «объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение», если бы на то была его воля, ведь идёт противостояние с НАТО, Кадыров призвал задуматься вот над чем.
Российская армия не станет «без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд», заявил он, добавив:
Читайте ранее в этом сюжете: Кадыров: ВС России не отступают в ходе спецоперации