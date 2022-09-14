Грозный, 14 сентября, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Поддерживать ВС России, а не критиковать их действия в ходе спецоперации призвал 14 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Алексей Кившенко. Военный совет в Филях. 1880

Отметив, что он бы сам лично «объявил по всей стране военное положение и применил бы любое вооружение», если бы на то была его воля, ведь идёт противостояние с НАТО, Кадыров призвал задуматься вот над чем.

Российская армия не станет «без разбора стрелять по всем подряд, включая мирных граждан, только ради того, чтобы утолить маниакальные желания диванных невежд», заявил он, добавив:

«Так что, друзья, давайте не будем махать шашкой на диване, а лучше найдём нужные слова поддержки наших бойцов и помолимся за них, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, с победой».