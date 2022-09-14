Барселона, Испания, 14 сентября, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Каталонский футбольный клуб «Барселона» объявил о продлении контракта с 18-летним воспитанником Гави. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

«Барселона»

Новое соглашение полузащитника сборной Испании с «Барселоной» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Гави в 60 миллионов евро.

В прошедшее летнее трансферное окно в подписании испанца был заинтересован лондонский «Челси», предлагавший чуть менее 90 миллионов евро за трансфер игрока.

В текущем сезоне Гави принял участие в семи матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле хавбек провел 429 минут.