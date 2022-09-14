Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади к Новому году установят натуральную ель высотой не менее чем в 23 метра. На выполнение закупки уже найден подрядчик.

Новогодняя ёлка на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге (архивное фото) Татьяна Титаева © ИА REGNUM

ООО «Авангард медиа групп» установит на главной площади Петербурга ель высотой не менее 23 метров. Цена контракта компании с СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» составила чуть более 25 млн рублей.

Согласно содержанию документов о требованиях к исполнению контракта, помимо главной ели на Дворцовой площади установят 25 натуральных деревьев высотой от двух до пяти метров, а также 48 елей от 2,5 до 3,5 метров. Поставят и искусственные деревья.

На главной ели будут световые фигуры и гирлянды. Украсят новогоднее дерево игрушками в виде снеговиков, лошадок, конфет, шаров и других. Исходя из содержания закупки, можно ожидать, что и как и в прошлом году главную ель будет окружать композиция из маленьких ёлок.

Напомним, что всего Петербург потратит более 600 млн рублей на украшение города к Новому году.

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