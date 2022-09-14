Саратов, 14 сентября, 2022, 19:02 — ИА Регнум. Отражающие результаты голосования протоколы и сводные таблицы подписали 14 сентября члены избирательной комиссии Саратовской области. Выборы губернатора региона и депутатов областной думы признаны состоявшимися и действительными, сообщает пресс-служба избиркома.

Пресс-служба губернатора Саратовской области Роман Бусаргин

После обработки бюллетеней на должность губернатора Саратовской области избран Роман Бусаргин («Единая Россия»). Его поддержали 716 974 человека, или 72,55% голосов от общего количества избирателей.

В Саратовскую облдуму седьмого созыва избрано 40 депутатов: из них 30 депутатов по одномандатным избирательным округам, еще 10 — по единому избирательному округу (семь мандатов получили представители партии «Единая Россия», по одному мандату — партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая России — Патриоты — За правду»).

В выборах приняли участие 988 944 человека, или 53,73% включенных в списки избирателей.

Ранее ИА REGNUM передавало, кроме Бусаргина на кресло губернатора Саратовской области претендовали еще четыре кандидата. Ольгу Алимову (КПРФ) поддержали 140 198 человек, или 14,19%, за Артема Чеботарева («Справедливая России — Патриоты — За правду») проголосовали 56 606 избирателей, или 5,73%, Дмитрий Пьяных (ЛДПР) набрал 44 617 голосов (4,52%), Александра Ванцова (Всероссийская политическая партия «Родина») поддержали 20 756 человек, или 2,1% избирателей.

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