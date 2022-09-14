Лос-Анджелес, США, , 17:57 — REGNUM Певица Бритни Спирс прокомментировала негативную реакцию своей коллеги Кристины Агилеры на её пост в соцсетях. Об этом 14 сентября пишет Page Six.

Бритни Спирс Цитата из телеинтервью

Спирс заверила, что не планировала критиковать фигуру Агилеры и назвала её тело «красивым». «Я не критиковала красивое тело Кристины, оно такое, какое оно есть! Я летала один раз на её выступление, и главное, что я заметила, это отличие нашей подтанцовки на сцене! Ни в коем случае я даже не упомянула Кристину, посмотрите мой пост! Я была вдохновлена её шоу», — объяснила певица.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в своём посте Спирс рассуждала на тему того, что ей не разрешали самой выбирать себе подтанцовку на её шоу: «Если бы у меня были танцоры Кристины Агилеры, я бы выглядела очень маленькой… Есть только один способ выглядеть худым: тусоваться с толстыми людьми», — написала артистка. В ответ на это Кристина Агилера отписалась от коллеги в соцсетях.

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