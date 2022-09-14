Самара, 14 сентября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. 14 сентября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче второго тура групповой стадии ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 встретятся с санкт-петербургским «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Богдан Овсянников, Георгий Зотов, Матео Барач, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Владимир Хубулов, Максим Витюгов, Сергей Пиняев, Дмитрий Цыпченко, Владислав Шитов.

«Зенит»: Иван, Арсен Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Клаудиньо, Зелимхан Бакаев, Густаво Мантуан, Матео Кассьерра.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуляком.