Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Позицию Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) по созданию необходимых для освоения Арктики и Северного морского пути объектов и судов представил Василий Бойцов, заместитель генерального директора по инновационному и техническому развитию ОСК, на Международной выставке-конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения континентального шельфа OMR-2022. Об этом сообщает пресс-служба ОСК.

«Развитие СМП — это, прежде всего, создание инфраструктуры. Суда, конечно, это важная и основная часть, но мы не должны забывать о том, что должны обеспечивать причальную инфраструктуру, бункеровку, спасение экипажей судов в случае ЧП. Поэтому мы говорим о плавучих объектах — это и плавучие сооружения, и добывающие платформы, и все, что с ними связано <…> Технологии позволяют нам строить данные сооружения в технологически развитых регионах, например, на Северо-Западе и буксировать эти сооружения на место эксплуатации», — отметил Бойцов.

Кроме того, по его словам, в ОСК разработано семейство несамоходных стоечных судов с модульной унифицированной водоизмещающей частью из бетона.

«Для буксировки и установки инфраструктуры необходимо построить специализированные полупогружные крупнотоннажные транспортные суда, которые в настоящее время на российских верфях не производятся», — указано в сообщении. Также Василий Бойцов добавил, что их строительство является одним из важных вопросов транспортной безопасности, и у ОСК уже есть проекты таких судов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге дан старт работе Международной выставки и конференции по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа Offshore Marintec Russia 2022 (OMR). Северную столицу представляют предприятия и учебные заведения города, которые участвуют в Арктической программе, среди которых судостроительные верфи и компании, производящие оборудования для освоения Арктики и континентального шельфа.

Читайте также: Петербургские предприятия на OMR-2022 представили разработки для Арктики