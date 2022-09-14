Страсбург, Франция, 14 сентября, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Еврокомиссия предлагает изымать сверхприбыль компаний нефтяной, газовой и угольной промышленности в странах ЕС, заявила 14 сентября еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции в Страсбурге.

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Такое предложение выдвинуто в качестве меры по борьбе с острым энергетическим кризисом. Эти средства планируется направить на снижение цен на электричество.

«Еврокомиссия предлагает нефтяной, угольной и газовой промышленности сделать взнос солидарности из своей сверхприбыли. Это дополнительно простимулирует «зеленый переход». Государства будут удерживать этот взнос из доходов компаний за 2022 год», — указано в документе.

Еврокомиссия предлагает установить норму изъятия на уровне 33%.

Поясняется, что сверхприбылью энергетических компаний будет считаться прибыль, полученная в 2022 году и превышающая более чем на 20% их среднюю прибыль за последние три года.