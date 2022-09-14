Ярославль, 14 сентября, 2022, 17:53 — ИА Регнум. В Ярославской области введён еженедельный рейтинг качества ответов чиновников в социальных сетях. Об этом сообщает Центр управления регионом Ярославской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Социальные сети

«ЦУР Ярославской области зафиксировал рост обращений в социальных сетях на качество ответов, публикуемых представителями органов власти. Жители жаловались на отписки, долгое ожидание ответа и отсутствие конкретики в ответах чиновников», — сообщили в ЦУР.

Специалисты ЦУР провели внеплановое обучение сотрудников областного правительства и местных администраций по работе в социальных сетях.

Будут ли наказывать или поощрять лучших и худших чиновников по общению в соцсетях, власти пока не сообщили.