Курган, , 17:52 — REGNUM В Курганской области запустят крупную грибную ферму в Катайске стоимостью 2,7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Зауралья Вадим Шумков в своих социальных сетях.

Тульские шампиньоны Управление пресс-службы правительства Тульской области

Инвестиционный проект реализует резидент ООО «Уральские шампиньоны» на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Катайск». Компания запустит на грибной ферме полный цикл выращивания шампиньонов от приготовления компоста и его пастеризации до выращивания 12 тысяч тонн продукции в год.

На грибоводческом комплексе будет создано более 250 рабочих мест. Ввести его в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.

«В Катайском районе развиваем экономику. Недавно запустили производство ООО «Медмил». Строится завод сухих строительных смесей. Идёт строительство крупной грибной фермы с большим количеством новых рабочих мест. Активно развивается недавно зашедшая в регион компания «Сибагро». А вчера обсудили расширение производства АО «Молоко» с господдержкой. Будем поддерживать», — написал Вадим Шумков.

Инвесторы в рамках ТОСЭР смогут воспользоваться не только налоговыми льготами и другими преференциями, но и такой мерой господдержки, как субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования для производства в рамках технического перевооружения сельхозпроизводства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курганская область вошла в ТОП-15 регионов страны в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в России.

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