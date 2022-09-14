Херсон, 14 сентября, 2022, 18:01 — ИА Регнум. Число пленных бандеровских боевиков на херсонском направлении всё увеличивается, заявил 14 сентября заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов на Первом канале.

Кирилл Стремоусов

«Количество военнопленных постоянно увеличивается, более того, мы вытаскиваем их с поля боя и, честно говоря, относимся к ним по-человечески».