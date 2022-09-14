Нальчик, , 17:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии увековечили память военных, погибших при исполнении своего долга в ходе специальной военной операции на территории б. УССР. Мемориальные доски установлены в школе №1 города Баксана Андемиркану Шетову, Рамазану Каншоеву, Эдуарду Кумыкову и Валерию Кокову. С честью выполнившие свой долг воины были учениками этой школы, сообщил 14 сентября глава республики Казбек Коков.

Орден Мужества Mil.ru

Отдать дань уважения погибшим землякам, трое из которых награждены посмертно орденами Мужества, а Валерий Коков — медалью «За отвагу», пришли учащиеся школы, родные бойцов, представители органов власти, общественных организаций, а также прибывший в республику Герой России Аркадий Корольков — полковник в отставке, кавалер орденов Мужества и «За военные заслуги».

Как сообщало ИА REGNUM, мемориальные доски в эти дни устанавливают и в других субъектах Северного Кавказа. Так, были открыты доски погибшим героям в 18 школах Табасаранского района Дагестана.

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