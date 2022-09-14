Нальчик, 14 сентября 2022, 17:48 — REGNUM В Кабардино-Балкарии увековечили память военных, погибших при исполнении своего долга в ходе специальной военной операции на территории б. УССР. Мемориальные доски установлены в школе №1 города Баксана Андемиркану Шетову, Рамазану Каншоеву, Эдуарду Кумыкову и Валерию Кокову. С честью выполнившие свой долг воины были учениками этой школы, сообщил 14 сентября глава республики Казбек Коков.
Отдать дань уважения погибшим землякам, трое из которых награждены посмертно орденами Мужества, а Валерий Коков — медалью «За отвагу», пришли учащиеся школы, родные бойцов, представители органов власти, общественных организаций, а также прибывший в республику Герой России Аркадий Корольков — полковник в отставке, кавалер орденов Мужества и «За военные заслуги».
Как сообщало ИА REGNUM, мемориальные доски в эти дни устанавливают и в других субъектах Северного Кавказа. Так, были открыты доски погибшим героям в 18 школах Табасаранского района Дагестана.
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