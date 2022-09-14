Ереван, , 17:46 — REGNUM Власти Армении готовы признать территориальную целостность Азербайджана только в том случае, если азербайджанская сторона оставит армянские «суверенные земли». Об этом Пашинян заявил сегодня, 14 сентября, на правительственном часе в парламенте Армении.

Никол Пашинян Primeminister.am

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«Мы и сегодня готовы признать территориальную целостность Азербайджана. Но мы должны понять, в каких границах хочет признать территориальную целостность Армении Азербайджан?» — сказал Пашинян.

При этом премьер-министр Армении совершенно не упомянул в этом контексте Нагорно-Карабахскую Республику.

Напомним, что ранее Пашинян заявил о том, что Азербайджана оккупировал 10 квадратных километров армянской территории.