Ереван, 14 сентября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Власти Армении готовы признать территориальную целостность Азербайджана только в том случае, если азербайджанская сторона оставит армянские «суверенные земли». Об этом Пашинян заявил сегодня, 14 сентября, на правительственном часе в парламенте Армении.

Primeminister.am Никол Пашинян

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«Мы и сегодня готовы признать территориальную целостность Азербайджана. Но мы должны понять, в каких границах хочет признать территориальную целостность Армении Азербайджан?» — сказал Пашинян.

При этом премьер-министр Армении совершенно не упомянул в этом контексте Нагорно-Карабахскую Республику.

Напомним, что ранее Пашинян заявил о том, что Азербайджан оккупировал 10 квадратных километров армянской территории.