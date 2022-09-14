Москва, 14 сентября, 2022, 17:39 — ИА Регнум. В СРЗП предложили пригласить на «правительственный час» главу Минобороны Сергея Шойгу, передает корреспондент ИА REGNUM 14 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«По итогам последнего заседания фракции приняли решение предложить Совету Госдумы пригласить на заседание палаты министра обороны РФ Сергея Шойгу, чтобы депутаты могли пообщаться с ним в закрытом режиме», — сообщил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением пригласить главу Минобороны Шойгу в Госдуму в рамках «правительственного часа» выступили в СРЗП. В то же время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») выступил против.

«Считаю нецелесообразным приглашать руководство Министерство обороны и отвлекать его от руководства непосредственно ведения боевых действий», — привел он аргумент.