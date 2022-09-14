Новосибирск, 14 сентября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Независимость от использования иностранного программного обеспечения — важная задача информационной и технологической независимости России. Такое мнение ИА REGNUM высказал преподаватель кафедры информационных технологий Новосибирского государственного университета экономики и управления Алексей Ковригин.

Иван Шилов ИА REGNUM Программист

«Но насколько это реально сделать в оперативном режиме в ключевых сферах экономики — большой вопрос. Программа — это десятки, а то и сотни тысяч часов работы целого комплекса специалистов: программистов, инженеров, представителей предметной области, для которой разрабатывается программа, годы её тестирования и внедрения. Можно ли этот путь пройти за год, два, три? Наверное, можно, но при условии колоссальных финансовых вложений. Также необходим большой пул специалистов, которые уже сегодня готовы взяться за решение этой проблемы. Необходим длительный подготовительный этап целевой подготовки кадров, ориентация молодых программистов, в том числе студентов, на работу в отечественных IT-компаниях; создание привлекательных условий развития. Сейчас эта работа проводится: хорошим примером является запуск в стране IT-ипотеки, но необходимы ещё дополнительные инструменты мотивирования специалистов отрасли на работу в России. Необходимо также учесть тот факт, что современные программы рождались в конкурентной среде. Много лет назад было много попыток создать инженерную программу, но по большому счёту популярной стала только одна — AutoCAD, которую на сегодняшний день использует большинство инженеров по всему миру», — отметил эксперт.

На вопрос, сколько времени потребуется для создания отечественного аналога, Ковригин предположил, что, «возможно, десятилетие».

«Однако возникает ещё один вопрос — на какой платформе будет работать этот аналог. Нужно создавать свою операционную систему: причём не пытаться в очередной раз подогнать интерфейс общедоступного Linux, как сделали с Alt Linux. Система хорошо русифицирована, отлично работает, но платно — опять мы упираемся в то, что по большому счёту это не наша разработка, а международная. А подобных платформ десятки. Под какую мы будем разрабатывать собственное ПО? Это важный вопрос, для решения которого необходим комплексный подход, и начинать следует с перестройки системы подготовки кадров», — считает Алексей Ковригин.

Напомним, что ранее премьер-министр России Михаил Мишустин призвал обеспечить независимость России от иностранного ПО. Он заявил, что «это очень важно сегодня в условиях внешнего давления».