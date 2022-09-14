Белгород, , 17:39 — REGNUM Военкоры Readovka, которые 14 сентября попали под обстрел бандеровских боевиков в Белгородской области, вышли на связь.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как рассказал военкор Ярослав Воробьёв, журналисты брали интервью у заместителя главы Октябрьского района — и в этот момент начался обстрел. Затем в селе Красный Хутор обстрел со стороны ВСУ возобновился во время съёмки.

«Мы ехали, и всё время было слышно, как за нами велся артиллерийский огонь», — рассказал журналист.

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