Вашингтон, , 17:43 — REGNUM Группа стран — кредиторов киевского режима, в которую входят США, Канада, Франция, Германия, Япония и Британия согласились на отсрочку выплат по внешнему долгу, сообщает 14 сентября Reuters.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По утверждению агентства, выплаты перенесут c 1 августа на конец 2023 года с возможностью продления.

Ранее киевский режим обратился к частным иностранным кредиторам за отсрочкой выплат по внешнему долгу, а также попросил держателей еврооблигаций продлить срок обращения бумаг и отложить уплату процентов на два года.

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