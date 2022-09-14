Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM С Египетского моста в Санкт-Петербурге исчезли сфинксы, их отправили на реставрацию. Об этом 14 сентября сообщила начальник отдела памятников и мемориальных досок музея Екатерина Шишкина, передаёт издание «Петербургский дневник».

Египетский мост Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Скульптуры сфинксов отправили на реставрацию в Государственный музей городской скульптуры. Специалисты осмотрели их перед работами. Сфинксов вернут на место до конца 2022 года.

«Сфинксы выполнены из чугуна. Этот материал в условиях нашего климата на открытом воздухе подвержен коррозии, поэтому было принято решение демонтировать фигуры и привести их в порядок, а затем вернуть на мост», — заявила Шишкина.

На скульптурах устранят очаги коррозии, восстановят красочный слой, его повреждения выявили в ходе осмотра. К тому же за всё время своего расположения на Египетском мосту вандалы не раз повреждали скульптуры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что фонари с Львиного моста в Петербурге отреставрируют после акта вандализма. Тогда злоумышленник зацепился за поручень и погнул конструкции.

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